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        Konya'da Uluslararası Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı başladı

        Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kültür Medeniyet Vakfı ve Konya Sanayi Odası işbirliğiyle Uluslararası Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Konya'da Uluslararası Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı başladı

        Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kültür Medeniyet Vakfı ve Konya Sanayi Odası işbirliğiyle Uluslararası Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı düzenleniyor.

        AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Ziya Altunyaldız, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'ndeki konferansın açılışında, yapay zekanın çoğu zaman metin yazarı, görsel üreten veya sorulara yanıt verebilen sistemler olarak değerlendirildiğini belirtti.

        Asıl büyük değişimin yapay zekanın genel amaçlı bir yetkinlik haline gelmesiyle, ürün tasarımından üretim süreçlerine, tedarik zincirlerinden kamu hizmetlerine, bilimsel araştırmalardan karar alma mekanizmalarına kadar hayatın pek çok alanına yerleştiğini anlatan Altunyaldız, şunları kaydetti:

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        "Yapay zeka dijital dünyada kullandığımız bir araç olmaktan çıkarak, hızla ekonomilerin temel altyapı unsurlarından biri haline geliyor. Uzun yıllara dayanan kamu yönetimi tecrübem bana şunu söylüyor: Teknolojik ilerleme ancak kurumlar, insanlar ve süreçler, bu ilerlemeyi etkin biçimde kullanabildiği, değerlendirebildiği ve onu değer zincirinin bir bazı yapabildiği zaman kıymetli ve değerli oluyor, o zaman üretken oluyor.

        Başarı, işlemlerin daha hızlı, şeffaf, izlenebilir, güvenilebilir ve sonuçları öngörülebilir bir sistem halinde sunabilmektir asıl. İşte yapay zekayı bu yaklaşımla ele aldığımızda insanlık için, hayatı kolaylaştırmak için ve refahı artırmak için, güvenliği artırmak için çok önemli bir araç olmaktadır. Önemli olan yalnızca bu teknolojiye sahip olmak değil, onu doğru alanlarda kullanarak, verimliliği ve rekabet gücünü toplumsal faydaya dönüştürebilmektir."

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        - "Yapay zekanın hangi amaçlarla kullanılacağı en önemli ahlaki sorumluluklarımızdan biridir"

        SÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da yapay zekanın doğru kullanıldığında insanın düşünme, araştırma, üretme ve çözüm geliştirme potansiyelini artıran güçlü bir rehber olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Teknolojinin kendi başına bir vicdana sahip olmadığına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Ona yön veren, onu geliştiren ve kullanan insandır. Dolayısıyla yapay zekanın hangi amaçlarla kullanılacağı en önemli ahlaki sorumluluklarımızdan biridir. Maalesef şimdiden dünyanın farklı bölgelerinde bu teknolojinin kötü kullanımına ve sonuçlarına şahitlik ediyoruz. Yakın zamanda tüm dünyada ses getiren bir belgeselde katil devlet İsrail'in otomatik gözetim ve yapay zeka sistemleriyle Filistin'de sivil ailelerin bulunduğu evleri kasıtlı olarak nasıl hedef aldığı ve sığınakları yakarak katliamlar yaptığı tanıklar ve belgelerle ortaya konulmuştur.

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        Çocukların, kadınların, sağlık çalışanlarının, gazetecilerin ve binlerce masum insanın hayatını kaybettiği bir ortamda yapay zeka destekli teknolojilerin savaşın ve yıkımın araçlarına dönüşmesi, bilim dünyasının kayıtsız kalabileceği bir mesele değildir ve olmamalıdır. Bilim insanlığının sorumluluğu yapabileceklerinin sınırını genişletmek kadar neyi yapmaması gerektiğini de bilmeyi gerektirir."

        Konuşmaların ardından Altunyaldız'ın moderatörlüğünde Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DAI-Labor (Distributed Artificial Intelligence Laboratory) kurucusu Prof. Dr. Şahin Albayrak, video destekli sunum yaptı.

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        Panele, ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy da katıldı.

        68 ülkeden katılımcıların 934 bildiri sunacağı Uluslararası Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı, pazar günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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