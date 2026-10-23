Konya'da "İletişim Günleri 2026" paneli yapıldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından "İletişim Günleri 2026" konulu panel düzenlendi.

KTO Karatay Üniversitesi'nin yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, iletişimin kamu kurumları ile toplum arasındaki bağın güçlendirilmesinde ve doğru bilginin kamuoyuna ulaştırılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

İletişim süreçlerinin güven oluşturulması, toplumsal farkındalığın artırılması ve kurumların faaliyetlerinin etkili biçimde anlatılması açısından önem taşıdığını ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Özellikle dijitalleşmeyle birlikte iletişim yöntemleri ve alışkanlıkları hızla değişirken, doğru, güvenilir ve zamanında bilgi sunmak her zamankinden daha büyük bir önem kazanıyor. İletişim Günleri 2026 paneli kapsamında öğrencilerimizle bir araya gelmek, gençlerin iletişim alanına ilişkin bakış açılarını görmek ve mesleğin sorumlulukları üzerine değerlendirmelerde bulunmak son derece kıymetli."

REKLAM

Anadolu Ajansı