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        KSO Başkanı Büyükeğen, güven tazeledi

        Konya Sanayi Odası (KSO) 14. dönem organ seçimleri tamamlandı. KSO Hizmet Binası'nda yapılan seçimlerde Mustafa Büyükeğen, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilerek güven tazeledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:16 Güncelleme:
        KSO Başkanı Büyükeğen, güven tazeledi

        Konya Sanayi Odası (KSO) 14. dönem organ seçimleri tamamlandı. KSO Hizmet Binası’nda yapılan seçimlerde Mustafa Büyükeğen, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilerek güven tazeledi.

        17 Ekim Cumartesi günü yapılan Konya Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimleri’nin ardından, KSO’da Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Meclis Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu Üyeliği, Hesapları İnceleme Komisyonu ve TOBB Genel Kurulu Delegeliği seçimleri de tamamlandı. Konya Sanayi Odası’nda yapılan seçimlerde Mustafa Büyükeğen, meclis üyeleri tarafından yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilirken, Memiş Kütükcü de meclis başkanlığına seçildi. KSO’nun yeni Yönetim Kurulu ise Mustafa Büyükeğen (Yönetim Kurulu Başkanı), Yusuf Küçükhemek, Mehmet Ali Acar, Kemal Özarpa, Fahrettin Kulu, Mehmet Kaçmaz, Mehmet Zahid Çatlı, Ömer Faruk İyibildiren, Kazım Öztürk, İsmail Şahin, Fahri Eken’den oluştu.

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        Konya sanayisinin 2030 vizyonu: 5 kritik hedef

        Meclis toplantısında, meclis ve meslek komitesi üyelerine hitap eden Büyükeğen, Oda seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, temel hedeflerinin Konya’nın üretim ve ihracat kapasitesini daha ileri seviyelere taşımak olduğunu vurguladı. Konuşmasında Konya’nın üretim ve ihracat gücünü artıracak 2030 Sanayi Vizyonu’nun öncelikli hedeflerine değinen Büyükeğen, "Bizim meselemiz yalnızca bugünün sorunlarını çözmek değil, yarının Konya’sını, yarının sanayisini ve gelecek nesillere bırakacağımız üretim mirasını da bugünden inşa etmektir. Odamıza yeni seçilen kadrolar, şehrimizin 2030 Sanayi Vizyonu’nu hayata geçirme sürecinde önemli roller üstlenecek" dedi.

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        Konya’nın sanayi altyapısını güçlendirmek, ihracatını büyütmek ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla belirlenen 5 öncelikli hedefi paylaşan Büyükeğen, ilk sırada Konya’ya Serbest Bölge kazandırmanın yer aldığını açıkladı. Serbest Bölge hedefinin, şehrin ihracat kapasitesini artırmanın yanı sıra uluslararası yatırım imkanlarını da yeni bir seviyeye taşıyacağını belirten Büyükeğen, Konya’nın küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. İkinci hedeflerinin, ilk dönemde önemli mesafe katettikleri "İlçelerimizle Birlikte Topyekun Kalkınma Stratejisi"ni sürdürmek olduğunu kaydeden Büyükeğen, Konya merkezle birlikte ilçelerin de sanayi altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Üçüncü önceliğin savunma sanayi ekosistemini daha ileriye taşımak olduğunu belirten Büyükeğen, Konya’nın bu alandaki öncü şehirler arasında yer aldığını vurguladı. Ana sanayi kuruluşlarıyla iş yapma kabiliyetini geliştireceklerini, URGE projelerini sürdüreceklerini ve ikili iş görüşmelerini artıracaklarını ifade eden Büyükeğen, Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nın dokuzuncusunun da önümüzdeki yıl düzenleneceğini açıkladı. Dördüncü hedeflerinin Konya’nın yüksek katma değerli üretim kapasitesini artırmak ve ihracat pazarlarını genişletmek olduğunu dile getiren Büyükeğen, yeni dönemde ihracata daha fazla odaklanacaklarını belirtti. 2030 Sanayi Vizyonu’nun beşinci hedefini ise yeşil ve dijital dönüşümün birlikte ele alındığı ikiz dönüşüm çalışmaları oluşturuyor. Sanayinin değişen rekabet koşullarına uyum sağlaması açısından bu dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirten Büyükeğen, firmaların yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya yönelik çalışmaları artıracaklarını ifade etti.

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