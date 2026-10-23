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        Kulu'da 70 yaşındaki hasta ambulans helikopterle sevk edildi

        Konya'nın Kulu ilçesinde evinde rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Kulu'da 70 yaşındaki hasta ambulans helikopterle sevk edildi

        Konya’nın Kulu ilçesinde evinde rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Konya’ya sevk edildi.

        Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi’nde evinde aniden rahatsızlanan 70 yaşındaki Emine B.'nin adresine ihbar üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Konya’ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikoptere alınan kadın, tedavisi yapılmak üzere Konya’ya nakledildi.

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