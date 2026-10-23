Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Giriş: 23.10.2026 - 13:18 Güncelleme:
Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Yaşar Palay, göğüs ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu.
Yapılan kontrollerde Palay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
İlk müdahalesi yapılan Palay, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
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