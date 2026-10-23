Selçuk Üniversitesinde Uluslararası Yapay Zeka Konferansı başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından düzenlenen Uluslararası Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı (ICAAD) başladı. 3 gün sürecek konferansın açılışında konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yapay zekanın kötüye kullanımının doğurduğu insani ve etik sorunlara dikkat çekerek Filistin'de sivillerin hedef alınmasında yapay zeka destekli sistemlerin kullanılmasını eleştirdi. Yılmaz, "Bilim insanının sorumluluğu yapabileceklerinin sınırını genişletmek kadar neyi yapmaması gerektiğini de bilmeyi gerektirir" dedi.

Küme Vakfı, TİKA, Konya Sanayi Odası, ROKETSAN ve ASELSAN Konya'nın katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Konferansının Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programı; akademi, kamu ve sanayi temsilcilerini bir araya getirdi. Yapay zekanın bilimsel araştırmalardan sağlık ve eğitime, sanayiden kamu hizmetlerine, otonom ulaşım sistemlerinden etik ve güvenlik tartışmalarına uzanan etkileri, 68 ülkeden akademisyenlerin sunacağı 934 bildiri ile ele alınıyor. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, açılış konuşmasında yapay zeka çağında bilimsel ilerlemenin etik ilkeler ve insan onuruyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Çok hızlı gelişen yapay zekanın kontrolden çıkması başta olmak üzere oluşabilecek risklere dikkat çekilmektedir ancak yapmamız gereken teknolojiden korkmak veya bilimsel ilerlemenin önünü kesmek değil, sorumlu davranmaktır. Maalesef teknolojinin kötücül kullanımına da sıklıkla şahit oluyoruz. Katil devlet İsrail'in otomatik gözetim ve yapay zeka sistemleriyle Filistin'de sivil ailelerin bulunduğu evleri kasıtlı olarak nasıl hedef aldığı ve sığınakları yakarak katliamlar yaptığı tanıklar ve belgelerle ortaya konulmuştur. Yapay zeka destekli teknolojilerin savaşın ve yıkımın araçlarına dönüşmesi, bilim dünyasının kayıtsız kalabileceği bir mesele değildir. Bilim insanının sorumluluğu yapabileceklerinin sınırını genişletmek kadar neyi yapmaması gerektiğini de bilmeyi gerektirir" diye konuştu.

REKLAM

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise yapay zekanın yalnızca dijital araçlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek teknolojinin sanayi, ticaret, ihracat ve kamu hizmetlerinde oluşturduğu dönüşüme dikkat çekti. Altunyaldız, "Yapay zekayı anlamalı, sınamalı, sorgulamalı, deneyimlemeli, yönetmeli ve insan yetenekleriyle örtüştürerek insanlığa hizmet aracı haline getirmeliyiz" diye konuştu.

Milletvekili Altunyaldız'ın moderatörlüğünü yaptığı açılış oturumunda konuşan Berlin Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Şahin Albayrak, yapay zekanın otonom ulaşım sistemleri, akıllı araçlar ve robotik uygulamalarla ilişkisini ele aldı. İnsan müdahalesine duyulan ihtiyacın azaltılması ve robotların günlük hizmetlerde kullanılması gibi başlıklara değinen Albayrak, geleceğin araçlarının birbirleriyle iletişim kurabilen ve ortak çalışabilen akıllı sistemlere dönüşeceğine işaret etti.

REKLAM

Üç gün sürecek oturumlarda, yapay zeka iletişimden mühendisliğe ve ilahiyata kadar çok farklı alanlardan akademisyenler tarafından bilimsel çalışmalarla değerlendirilecek.