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        Zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmayan gazi, hayata umutla bakıyor

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da iki trafik kazasında ağır yaralanan, uzman çavuş olarak görev yaparken gazi olan Recep Kamış, karşılaştığı zorluklara rağmen yaşama sımsıkı tutunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmayan gazi, hayata umutla bakıyor

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da iki trafik kazasında ağır yaralanan, uzman çavuş olarak görev yaparken gazi olan Recep Kamış, karşılaştığı zorluklara rağmen yaşama sımsıkı tutunuyor.

        Ereğli ilçesinde dünyaya gelen 28 yaşındaki Kamış, 2011'de okula giderken bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen Kamış, eğitimini tamamladıktan sonra vatani görevi için 2019'da Manisa'ya gitti.

        Kamış, çocukluğundaki asker olma hayalini gerçekleştirmek için uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmaya karar verdi. Başvurusunun ardından Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim gören Kamış, çeşitli operasyonlara katıldı.

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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023'te teröristlerle girdiği çatışmada kolundan yaralanan Kamış, bir yıllık tedavi sürecinin ardından gazi olarak memleketine döndü.

        1,5 yıl sonra yola atlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Kamış, tedavisinin ardından bir kamu kuruluşunda çalışmaya başladı.

        Kamış, diğer şehit yakınları ve gazilerle birlikte çeşitli programlar kapsamında ilçedeki öğrencilerle zaman zaman bir araya geliyor.

        - Zor günlerinde babası hiç yalnız bırakmadı

        Tüm yaşadıklarına rağmen hayata umutla tutunan Kamış, AA muhabirine, gazi olana kadar üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

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        Kamış, vatan için hep birlikte çalışmak, üretmek ve çabalamak gerektiğini dile getirdi.

        Başından geçenleri duyanların şaşırdığını anlatan Kamış, yaşadığı olumsuzlukların hayata bakış açısını değiştirmesine izin vermediğini ifade etti.

        Kamış, her zaman hayatın içinde olmaya, bir şeyler yapmaya çalıştığını belirterek "Çocukken geçirdiğim kaza da gazi olduğum gün de babamın doğum gününe denk geldi. Babama çok şey borçluyum. Her zaman yanımdaydı. Onu çok seviyorum. Bunları yaşamak istemezdim, keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Bazı şeyler tekrar tekrar yaşandı, bazı şeyler üst üste geldi ama ayakta kalmaya devam ediyorum, çabalıyorum." diye konuştu.

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        Çevresindekilere neyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar pozitif düşünmelerini tavsiye ettiğini aktaran Kamış, örnek alınmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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