Konyaspor 4 futbolcuyu kadrosuna kattı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahili'nden sol bek Eric Souleymane Konate ve orta saha oyuncusu Mohamed Samoussy Fofana, Gineli stoper Alpha Fofana ile orta saha oyuncusu İbrahima Bah ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.