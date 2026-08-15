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        Konyaspor 4 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Konyaspor 4 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahili'nden sol bek Eric Souleymane Konate ve orta saha oyuncusu Mohamed Samoussy Fofana, Gineli stoper Alpha Fofana ile orta saha oyuncusu İbrahima Bah ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı.

        Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Erkek de hazır bulundu.

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