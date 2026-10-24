Selçuklu'da peynir hasadı geleneği sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin kırsal mahallelerde üretimi artırmaya yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Akpınar Mahallesi’nde bulunan mağaralarda geleneksel yöntemlerle üretilen peynirlerin hasadı gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi, kırsal mahallelerde üretimi desteklemek ve yerel değerleri korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal kalkınmayı destekleyen proje kapsamında, yağı alınmış sütlerden geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirler tuluklara basılarak Akpınar Mahallesi’ndeki doğal mağaralarda olgunlaştırılıyor. 2023 yılında başlatılan proje ile yöre sakinlerinin ekonomisine katkı sunulması ve kendine has bu lezzetin tescillenerek marka haline getirilmesi amaçlanıyor.

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Lezzetiyle öne çıkan peynirlerin hasadı ise düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve beraberindeki heyet, mağaralarda olgunlaşan peynirlerin çıkarılma sürecini yerinde inceledi. Peynir Hasadı Programı’na Selçuklu Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Alperen Çatlı, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimize destek olmaya devam ediyoruz"

2023 yılında mağarada bir düzenleme yaptıklarını hatırlatan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak üretim kapasitesini artırmaya, mağaradaki peynir üretimi şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmayı hayata geçirmiştik ve ilk hasadı da 2023 yılında yine Akpınarlı hemşehrilerimizle birlikte yapmıştık. Burada çok değerli bir kültür var. Üretim her yerde olmuyor. Üretim ancak kırsal mahallelerimizde oluyor ve hem tarımsal anlamda yapılan üretimler hem de hayvancılıkla ilgili yapılan üretimler çok kıymetli. Bugün artık çoğu şey endüstriyel olarak üretiliyor. Endüstriyel olarak üretilen ve tükettiğimiz gıda ürünlerinde de mutlaka farklı katkı maddelerini görüyoruz. Ama buradaki üretim, tamamen doğal bir üretim. Bizim bu tür üretimleri teşvik etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da Akpınar'da oluşturduğumuz bu yapı örnek bir yapı. Arzu ediyoruz ki buradaki üretim her sene artarak devam etsin. Her sene daha çok sayıda üreticimiz burada peynirlerini olgunlaştırsın. Burada ekonomik anlamda da ciddi bir değer oluşuyor. Süt peynire dönüştüğü zaman, özellikle de bu şekilde olgunlaştırılarak tulum peyniri yapıldığı zaman çok daha değerli bir ürün ortaya çıkmış oluyor. İnanıyorum ki sayılarımızı artırırsak, ürettiğimiz ürünlerin miktarını artırırsak köylerimiz için, burada yaşayan hemşehrilerimiz için, gençlerimiz için ciddi bir gelir kaynağı da ortaya çıkacak ve üretimler çok değerli bir markaya dönüşecektir. Bu konuda her zaman Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimize destek olmaya hazırız" dedi.

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Selçuklu Kaymakamı Ali Candan da peynir hasadı programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Günümüzde insanlar özellikle organik ürünlere çok daha fazla değer vermeye başladı. Peynir hasadımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da, "Bu işin ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Çok büyük bir emek var. Bu tür çalışmalara desteklerinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hayırlı bereketli olsun inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri üreticilerle birlikte peynir hasadını gerçekleştirdi.