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        Konya'da kedi tüyü silkeleme tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

        Konya'da komşular arasında kedi tüyü silkeleme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yüzünden, 1 kişi de darp edilerek yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Konya'da kedi tüyü silkeleme tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

        Konya'da komşular arasında kedi tüyü silkeleme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yüzünden, 1 kişi de darp edilerek yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Küçükkavaklı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın üçüncü katında oturan T.K. ile birinci katta oturan M.İ. arasında kedi tüyü silkeleme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu T.K. yanında bulunan bıçakla M.İ.'yi yüzünden yaraladı. Yaşanan arbede sırasında T.K. de darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.İ. ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne, T.K. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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