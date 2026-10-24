Konyaspor ile Gençlerbirliği 39. randevuda

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın evinde oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 39. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Gençlerbirliği, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yeşilbeyazlılar 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

39. randevu

Konyaspor ile Gençlerbirliği, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu 38 maçta yeşilbeyazlılar 11 kez kazanırken, kırmızısiyahlılar da rakibini 14 defa mağlup etti. 13 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Bu müsabakalarda Konyaspor 40 kez gol sevinci yaşarken, Gençlerbirliği 55 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da ise 19 kez mücadele etti. Konyaspor, bu maçlarda 9 defa rakibini mağlup ederken, 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 8 karşılaşmada taraflar 1 puana razı oldu. Yeşilbeyazlılar sahasındaki maçlarda 25 gol atma başarısı gösterirken, Gençlerbirliği 16 kez fileleri havalandırdı.

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Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak.