Konyaspor ile Gençlerbirliği 39. randevuda
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın evinde oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 39. kez karşılaşacak.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın evinde oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 39. kez karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Gençlerbirliği, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yeşilbeyazlılar 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 15. sırada bulunuyor.
39. randevu
Konyaspor ile Gençlerbirliği, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu 38 maçta yeşilbeyazlılar 11 kez kazanırken, kırmızısiyahlılar da rakibini 14 defa mağlup etti. 13 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Bu müsabakalarda Konyaspor 40 kez gol sevinci yaşarken, Gençlerbirliği 55 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da ise 19 kez mücadele etti. Konyaspor, bu maçlarda 9 defa rakibini mağlup ederken, 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 8 karşılaşmada taraflar 1 puana razı oldu. Yeşilbeyazlılar sahasındaki maçlarda 25 gol atma başarısı gösterirken, Gençlerbirliği 16 kez fileleri havalandırdı.
Oğuzhan Çakır düdük çalacak
Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.