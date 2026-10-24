Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konyaspor ile Gençlerbirliği 39. randevuda

        Konyaspor ile Gençlerbirliği 39. randevuda

        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın evinde oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 39. kez karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Konyaspor ile Gençlerbirliği 39. randevuda

        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın evinde oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 39. kez karşılaşacak.

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Gençlerbirliği, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yeşilbeyazlılar 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

        39. randevu

        Konyaspor ile Gençlerbirliği, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu 38 maçta yeşilbeyazlılar 11 kez kazanırken, kırmızısiyahlılar da rakibini 14 defa mağlup etti. 13 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Bu müsabakalarda Konyaspor 40 kez gol sevinci yaşarken, Gençlerbirliği 55 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da ise 19 kez mücadele etti. Konyaspor, bu maçlarda 9 defa rakibini mağlup ederken, 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 8 karşılaşmada taraflar 1 puana razı oldu. Yeşilbeyazlılar sahasındaki maçlarda 25 gol atma başarısı gösterirken, Gençlerbirliği 16 kez fileleri havalandırdı.

        REKLAM

        Oğuzhan Çakır düdük çalacak

        Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        Başkan Pekyatırmacı Gençlik Buluşması'nda üniversiteli gençlerle bir araya...
        Başkan Pekyatırmacı Gençlik Buluşması'nda üniversiteli gençlerle bir araya...
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Beyşehir'e yeni huzurevinin temeli atıldı
        Beyşehir'e yeni huzurevinin temeli atıldı
        KSO Başkanı Büyükeğen, güven tazeledi
        KSO Başkanı Büyükeğen, güven tazeledi
        Selçuk Üniversitesinde Uluslararası Yapay Zeka Konferansı başladı
        Selçuk Üniversitesinde Uluslararası Yapay Zeka Konferansı başladı
        Kulu'da 70 yaşındaki hasta ambulans helikopterle sevk edildi
        Kulu'da 70 yaşındaki hasta ambulans helikopterle sevk edildi