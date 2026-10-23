Başkan Pekyatırmacı Gençlik Buluşması'nda üniversiteli gençlerle bir araya geldi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi, gençlerin fikirlerini önemseyen ve onların geleceğe yönelik hedeflerine katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından "Gençlik Buluşması" programı düzenlendi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı programa katılarak, şehirde üniversite eğitimini sürdüren gençlerle buluştu. Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nde gerçekleşen programda Başkan Pekyatırmacı, gençlerle sohbet ederek, Konya’ya ilk defa gelen öğrenciler için şehir ve Selçuklu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Pekyatırmacı gençlerin sorularını cevaplayarak görüş ve önerilerini dinledi.

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Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu Gençlik Meclisi Türkiye’de bir marka"

Selçuklu Gençlik Meclisi’nin yoğun çalışmaları olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, ülkemizin ve şehrimizin geleceğidir. Bizler Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizin sadece bugününe değil, yarınlarına da yatırım yapmayı önemsiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir geleceğin inşası, kendine güvenen, düşünen, sorgulayan, üreten ve değerlerine sahip çıkan bir gençlikle mümkündür. Gençlik Meclisimiz de bu anlamda gençlerimizin düşüncelerini dile getirmeleri, projeler geliştirmeleri ve sosyal hayatta daha aktif rol almaları açısından önemli bir görev üstleniyor. Buradaki yaptığınız sosyal çalışmalar, toplumsal faaliyetler arkadaşlarınızla sağladığınız iletişim sizi daha yukarıya taşımaya yardımcı olacak. Elde edeceğiniz birikimler size ilerde çok olumlu geri dönüşleri de sağlamış olacak. Bu anlamda Gençlik Meclisimiz örnek bir çalışmayı yürütüyor. Selçuklu Gençlik Meclisi Türkiye'de bir marka. Sizler de aynı şekilde çok güzel faaliyetleri icra edeceksiniz. Burada bulunan genç arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Hepiniz için bundan sonraki süreçler güzel olur. Hem akademik yönden hem kendi bölümlerinizle ilgili konularda hem de diğer konularda güzel kazanımlar elde edersiniz. Bu öğretim sürecinin sonunda vatanına, milletine bağlı, fedakarca çalışan, gayret eden toplumumuzun en değerli fertleri olursunuz" diye konuştu.