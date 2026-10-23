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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik operasyonda,

        Seydişehir Antalya kara yolu Tınaztepe mevkiinde bir aracı durdurarak araçta bulunan şahsın üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada aracın bagaj kısmında kova içerisine gizlenmiş yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Araçta bulunan ve gözaltına alınan H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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