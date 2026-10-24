Konya'da bisiklet hırsızlığına karışan 8 şüpheli tutuklandı
Konya'da farklı adreslerden 14 bisikletin çalınmasıyla ilgili yakalanan 8 zanlı tutuklandı.
Konya'da farklı adreslerden 14 bisikletin çalınmasıyla ilgili yakalanan 8 zanlı tutuklandı.
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda ve adreslerde bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bisiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen 14 bisiklet, sahiplerine teslim edildi.
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