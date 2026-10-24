Konya'da bisiklet hırsızlığına karışan 8 şüpheli tutuklandı

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda ve adreslerde bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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