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        Konya'da 3. Uluslararası Genç Yazarlar Buluşması düzenlendi

        Konya'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), 3. Uluslararası Genç Yazarlar Buluşması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Konya'da 3. Uluslararası Genç Yazarlar Buluşması düzenlendi

        Konya'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), 3. Uluslararası Genç Yazarlar Buluşması yapıldı.

        YTB Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Ali Işık, bir otelde düzenlenen programda, 43 ülkeden 97 genç yazarın Konya'da buluştuğunu dile getirdi.

        YTB'nin 2018'de edebiyat çalışmalarına başladığını anlatan Işık, şunları kaydetti:

        "İlk çalışmamız Avrupa'daki diasporadaki arkadaşlarımızla oldu. Bir Türkçe yarışması ilan ettik. O Türkçe yarışmasına yaklaşık 450 başvuru aldık. Bunların içerisinden öne çıkan 50 arkadaşımızla 2018-2019'da Strazburg'da Yazarlık Akademisi başlattık. Bu Yazarlık Akademisinin sonucunda da arkadaşlarımızın da teklifiyle bir dergi çıkarmaya karar verdik. Bu dergi yaklaşık olarak 3-4 ay sonra vücuda girdi ve ilk sayısı yayımlanmış oldu. Telve şu anda 20. sayısına geldi."

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        Üsküp'te ve Prizren'de yapılan Yazarlık Akademileri sonunda Bağlar Dergisi'nin yayım hayatına başladığını anlatan Işık, bu derginin de 14. sayısının yayımlandığını söyledi.

        Işık, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle de Her Boydan Dergisi'nin kurulduğunu belirtererek şöyle konuştu:

        "Bizim hareketimiz, çalışmalarımız sadece edebiyat yapmak, yazı yazmak, bir dergi çıkarmaktan ibaret değil. Bu dergiden oluşan birikimle dergide yazan arkadaşlarımızın kendi kişisel edebiyat yolculukları, düşünce yolculukları devam ediyor. Başta Telve olmak üzere Bağlar'dan da kitapları yayınlanan, 4. kitaba ulaşan arkadaşlarımız oldu. Her Boydan dergimizin yazarlarından da iki arkadaşımızın ilk defa öykü kitaplarını yayınladık. Bütün mevzu sadece 3 ayda bir, 2 ayda bir yazıları gönderip, iki kapak arasına yazıların yayınlanması hususu değil. İnşallah birçok yerde dergideki kadrolarla bağlantılı olarak bu tür çalışmalarımız devam edecek."

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        Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da genç yazarlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Daha sonra dergi temsilcileri konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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