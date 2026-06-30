Seydişehir 5. Bisiklet Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Seydişehir Belediyesi, Seydişehir Kültür, Sanat, Turizm ve Spor Derneği (SEYDER) iş birliğinde düzenlenecek Seydişehir Bisiklet Festivali, 3 Temmuz'da başlayacak. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 150 bisikletli, 3 gün sürecek festival kapsamında toplamda 150 kilometrelik parkurda pedal çevirecek. Seydişehir tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin de keşfedileceği festivalde, konserler de düzenlenecek. Program, 5 Temmuz'da sona erecek.

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