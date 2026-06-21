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        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, vatandaşların sorunlarını cevapladı

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında Saadetler Mahallesi Gazze Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, vatandaşların sorunlarını cevapladı

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında Saadetler Mahallesi Gazze Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.


        Saadetler ve Bahçelievler mahallelerinden vatandaşların katıldığı programda mahalle sakinleri talep, öneri ve görüşlerini iletme fırsatı buldu.

        Programa AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, teşkilat mensupları ve mahalle sakinleri katıldı.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Seydişehir'in geleceğine yönelik projeler, mahallelerde devam eden çalışmalar ve vatandaşların beklentileri ele alındı.

        Vatandaşların sorularını yanıtlayan Ustaoğlu, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.​​​​​​​

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