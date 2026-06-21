Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Seydişehir'de şehit babaları ziyardet edildi

        Seydişehir'de şehit babaları ziyardet edildi

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Seydişehir'de şehit babaları ziyardet edildi

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

        Ustaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın ile şehit Uzman Onbaşı Halil Tan'ın babası Muzaffer Tan ve şehit Uzman Çavuş İsmail Cesur'un babası İbrahim Cesur'u ziyaret etti.


        Yaşamın her anında fedakarlığını ve sonsuz sevgisini esirgemeyen tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayan Ustaoğlu, "Şehit babalarımızın evlat hasretlerini telafi edemeyiz ama evlatları için ellerini öper saygı ve sevgilerimizi sunar birlikte dua ederiz. Ailelerimizin temel direği olarak görülen babaların, aile değerlerimizin korunmasında, saygı, sevgi, sorumluluk, paylaşma gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında çok önemli sorumlulukları vardır." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        Minibüsün altında kalan 20 günlük bebek öldü; sürücü baba ile anne gözaltın...
        Minibüsün altında kalan 20 günlük bebek öldü; sürücü baba ile anne gözaltın...
        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, vatandaşların sorunlarını cevapladı
        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, vatandaşların sorunlarını cevapladı
        Selçuklu Çiçek Bahçesi kapılarını ziyaretçilerine açtı
        Selçuklu Çiçek Bahçesi kapılarını ziyaretçilerine açtı
        Karatay'da "Bir Atık Çok Şey Değiştirir" yarışmasında ödüller sahiplerini b...
        Karatay'da "Bir Atık Çok Şey Değiştirir" yarışmasında ödüller sahiplerini b...
        Isparta'da devrilen midibüste hayatını kaybeden kadın Konya'da defnedildi
        Isparta'da devrilen midibüste hayatını kaybeden kadın Konya'da defnedildi
        Isparta'daki kazada hayatını kaybeden Keziban Baysal son yolculuğuna uğurla...
        Isparta'daki kazada hayatını kaybeden Keziban Baysal son yolculuğuna uğurla...