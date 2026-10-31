Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, en kısa zamanda bir milyon üye ve Yeniden Refah Partisinin birinci parti olması hedefine hep birlikte ulaşacaklarını söyledi.

Erbakan, partisinin Konya'daki yeni il başkanlığı binasının açılış töreninde, ikinci 40 yılda Necmettin Erbakan'ın çizgisinden yürümek ve onu temsil etmek üzere Yeniden Refah Partisini kurduklarını dile getirdi.

Partiyi herhangi bir destek almadan önemli bir noktaya getirdiklerini belirten Erbakan, "Nasıl oldu bu? Milletimizin teveccühüyle, Milli Görüş'ün bereketiyle ve burada meydanı dolduran dava erlerinin gayretiyle, fedakarlığıyla, ihlası ve samimiyetiyle bu sonuca ulaştık." dedi.

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Erbakan, bugün 710 bininin üzerindeki üyeyle Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük partisi olduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2024 yerel seçimlerinde almış olduğumuz oyla Türkiye'nin oy oranı bakımından üçüncü büyük partisiyiz. Milli Görüş'e ve Yeniden Refah Partisine bu yetmez. İnşallah iman, azim ve aşkla gayrete devam edeceğiz. En kısa zamanda bir milyon üye ve Yeniden Refah Partisinin birinci parti olması hedefine de hep birlikte ulaşacağız inşallah. Yeniden Refah Partimizin iktidar olması, Milli Görüş'ün iş başına gelmesi ülkemiz için önemli."

Açılışta, Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel de konuşma yaptı.

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Konuşmalardan sonra yeni il başkanlığı binası duaların ardından kurdele kesilerek açıldı.