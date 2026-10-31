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        Seyir halindeki otomobilde yangın

        Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Seyir halindeki otomobilde yangın

        Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Olay, Karapınar ilçesi çevre yolu Çetmi Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü ve araçtakiler kendilerini dışarı atarken, kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre yolunda tedbir alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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