Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri İlhan Palut: "Toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek"

        İlhan Palut: "Toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek"

        Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından, konumlarının belli olduğunu, iyi durumda olmadıklarını belirterek, "Hemen çok çabuk bir şekilde toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 23:59 Güncelleme:
        İlhan Palut: "Toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek"

        Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından, konumlarının belli olduğunu, iyi durumda olmadıklarını belirterek, "Hemen çok çabuk bir şekilde toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek" dedi.

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor evinde karşılaştığı Galatasaray'a 40 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Dengeli bir maç başlangıcı, maça asla kötü başlamadık. Aslında bunu ilk yarı süresince de söyleyebilirim ama iki tane duran top golü yedik. Geçen hafta nasıl attıysak bu hafta da biz iki tane duran top golü yedik. Ve ona rağmen ilk yarının en az 21 bitmesi gerekiyordu ki hem Galatasaray biraz 21'in rahatsızlık duygusunu tatsın hem de biz bir coşku kazanalım. İkinci yarı işte bu duygularla çıktık. Değişiklikler yaptık fakat daha ne olduğunu anlamadan 40 oldu maç. İlk yarı daha iyisini yapabilirdik. En azından gol bulabilirdik, oyunda kalabilirdik. İkinci yarı şansımızı kullanmaya çalışırken skor bir anda önlenemez, geri çevrilemez pozisyona geldi. Nedir farkı bu kadar bugün oluşturan? Sahada gözle görülebilecek bir hız farkı vardı. İnanılmaz tempolu oyuncular hem koşularla hem de uzun metrajlı driplinglerle bizi çok zorladı. Hız konusunda karşılık vermekte inanılmaz zorlandık. Kime yenilirseniz yenilin kötüdür. Üzülüyoruz ama hemen bu maçı unutmamız lazım. Çünkü ders alınacak çok nokta bile olmayan bir karşılaşmaydı. Erken koptu, erken çekildik oyundan. Konumumuz belli, iyi durumda değiliz. Hemen çok çabuk bir şekilde toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek. Galatasaray’ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü

        Benzer Haberler

        Okan Buruk: "Kazandığımız için mutluyuz"
        Okan Buruk: "Kazandığımız için mutluyuz"
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Konyaspor - Galatasaray: 0-4
        Konyaspor - Galatasaray: 0-4
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)