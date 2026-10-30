Konyaspor - Galatasaray: 0-4

48'inci dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sara'nın ara pasında orta sahada topu alan Batrakov, ceza sahasına kadar topu sürükledi. Kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kalan Batrakov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

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