Konyaspor - Galatasaray: 0-4
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Cihan Aydın, Anıl Usta, Mehmet Salih Mazlum
TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır (Dk. 39 Deniz Ertaş), Andzouana (Dk. 55 Uğurcan Yazğılı), Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Enis), Deniz Türüç, Toth (Dk. 46 Bardhi), Dompe (Dk. 71 Colley), Muleka (Dk. 46 Mostafa Mohamed)
GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 69 Bitshiabu), Singo, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 60 Ugochukwu), Sara (Dk. 60 Nhaga) Leao, Batrakov (Dk. 60 İlkay Gündoğan), Yunus Akgün (Dk. 60 Sane), Osimhen (Dk. 60 Deniz Gül)
GOLLER: Dk. 12 Osimhen, Dk. 28 Yunus Akgün, Dk. 48 Batrakov, Dk. 54 Leao (P)(Galatasaray)
SARI KARTLAR: Deniz Türüç, Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Sara (Galatasaray)
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu.
2'nci dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında Batrakov'un ceza sahası dışından şutu auta çıktı.
6'ncı dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında topla buluşan Leao, kaleci Bahadır ile karşı karşıya geldi. Leao'nun şutunda kaleci Bahadır topu kornere çeldi.
12'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
28'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanan Sallai, topu yakındaki Batrakov'a gönderdi. Batrakov'un pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün'ün uzaktan şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-2.
29'uncu dakikada Dompe'nin pasında ceza sahasında topa yükselen Toth'un kafa vuruşunda top Eren Elmalı'ya çarpıp, üst direğe yükseldi. Kaleci Uğurcan, müdahalesiyle kale çizgisinden topu çıkardı.
30'uncu dakikada topla ceza sahasına giren Osimhen'in şutu auta çıktı.
38'inci dakikada ceza sahası içinde Dompe'nin pasında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.
45+4’üncü dakikada sol kanattan Leao'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Osimhen'in şutunda kaleci Deniz Ertay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarası Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48'inci dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sara'nın ara pasında orta sahada topu alan Batrakov, ceza sahasına kadar topu sürükledi. Kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kalan Batrakov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
51'inci dakikada topla ceza sahasına giren Leao, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.
54'üncü dakikada Galatasaray farkı 4'e yükseltti. Leao'nun penaltı vuruşunda top, ağları havalandırdı: 0-4.
74'üncü dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşma Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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