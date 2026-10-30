Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'a 40 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray’a 40 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Sara’nın pasında savunmanın arkasına sarkan Batrakov topla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Batrakov’un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 03
52. dakikada Singo’nun pasında Leao topla birlikte ceza sahasına girerken, Baniya’nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada beyaz noktanın başına geçen Leao, topu ağlara gönderdi. 04
73. dakikada Mustafa Muhammed’in indirdiği topu kontrol eden Enis Bardhi’nin şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Mehmet Salih Mazlum
Konyaspor: Bahadır Güngördü (Deniz Ertaş dk. 39), Andzouana (Uğurcan Yazğılı dk. 55), Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Enis Destan dk. 81), Deniz Türüç, Toth (Enis Bardhi dk. 46), Dompe (Colley dk. 71), Muleka (Mustafa Muhammed dk. 46)
Yedekler: Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Gonçalves, Emir Bars
Teknik Direktör: İlhan Palut
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Bitshiabu dk. 69), Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 61), Gabriel Sara (Ugochukwu dk. 61), Leao, Batrakov (Nhaga dk. 61), Yunus Akgün (Leroy Sane dk. 61), Osimhen (Deniz Gül dk. 61)
Yedekler: Günay Güvenç, Jakobs, Barış Alper Yılmaz, Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Osimhen (dk. 12), Yunus Akgün (dk. 28), Batrakov (dk. 48), Leao (dk. 55 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sara (Galatasaray), Deniz Türüç, Jevtovic (Konyaspor)
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