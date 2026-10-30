Okan Buruk: "Kazandığımız için mutluyuz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında erken buldukları goller ve ikinci yarının başında attıkları golün maçı çok fazla değiştirdiğini ve çok daha rahat bir maç olmasını sağladığını belirterek, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 40 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maç bizim için çok önemli, istediğimiz gibi geçti. Hem erken bulduğumuz goller hem oyunun tamamında tabii ki özellikle ikinci yarıyı burada daha net söyleyebilirim oyun üstünlüğünü daha çok elde tuttuk. İlk yarı Konyaspor'a da pozisyonlar verdik ama ikinci yarı çok fazla pozisyon vermeden skoru büyüttük ve hem oyuncu değişiklikleri yaptık çok fazla maç oynamış oyuncularımızı bugün dinlendirme şansımız oldu. Onun yanında az maç oynamış oyuncularımızı oynatma şansımız oldu. Bu anlamda tabii ki hem galibiyetten ötürü hem de bugünkü verdiğimiz dakikalardan ötürü mutluyum. Konyaspor önemli, değerli bir takım. Bugün de ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya çalıştılar. Ama erken bulduğumuz goller ve ikinci yarının başında attığımız gol maçı çok fazla değiştirdi, çok daha rahat bir maç olmasını sağladı. Kazandığımız için mutluyuz. Konyaspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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"Stuttgart maçını kazandığımız takdirde bir sonraki tura geçmek için bizim için önemli bir galibiyet olacak"

Şampiyonlar Ligi'nin kendileri için önemli olduğunu belirten Okan Buruk, "Bunu son Lille maçında gösterdik. Orada da bir hedef almak istiyorsak aslında Stuttgart maçı, ben hep şunu söylemiştim ilk iki maç tabii ki birinci maçı kaybettik, ikinci maç Barcelona'ya kaybettik ama aradaki beş maç yani son maça kadar olan beş maç çok önemli. Burası bizi ilk 24, ilk 16 yani nereye atacaksa o hedeflerimiz için bu maçlar çok önemli. Biz Stuttgart'ta da kendi sahamızda oynayacağız. Kazandığımız takdirde yukarıya gitmek için, bir sonraki tura geçmek için bizim için önemli bir galibiyet olacak. Yani bu galibiyetleri de hayal ediyoruz, tabii ki yani taraftarımız da hayal ediyor. Bunu hem statta gösterdik. Yani Barcelona'ya karşı da bunu göstermeye çalıştık aslında. Her takıma karşı da bunu göstereceğiz" şeklinde konuştu.

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"Biz hepimiz bir bütün olduğunda biz gerçekten çok güçlü oluruz"

Avrupa'da başarılı olmayı ve 5. şampiyonluğu hedeflediğini belirten Okan Buruk, "Ama onun yanında her zaman büyük Galatasaray taraftarının gurur duyduğu bir takım çok önemli. Bunu da sadece parayla yapamıyorsunuz tabii ki. Yani parayla yapabilirsek bütün dünyada bunu deneyen çok başarısız olmuş takımlar da var. Bu bir kimya işi. Ben hep söylüyorum. Bunda herkesin payı var. Yani burada sadece teknik direktörün, yönetimin, başkanın, taraftarın futbolcunun değil biz hepimiz bir bütün olduğunda biz gerçekten çok güçlü oluruz. Bu 4 sene içerisinde bunu yaptık. Şimdi tekrar onu yakalayıp gerçekten arttırmaya başladığımızı görüyorum. Taraftarımızın desteği her zaman bizimle zaten. Galatasaray'ı ve Galatasaraylı futbolcuları o kadar çok seven taraftarımız var ki onlar için her şeyi yapabilecek. O yüzden onlara layık olmak için de biz çalışıyoruz" diye konuştu.