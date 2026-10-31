Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen kayaçlarla yarı değerli süs taşları sergileniyor

        Konya'da Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen kayaçlarla yarı değerli süs taşları sergileniyor

        Konya'da Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen kayaçlarla yarı değerli süs taşları sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Konya'da Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen kayaçlarla yarı değerli süs taşları sergileniyor

        Konya'da Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen kayaçlarla yarı değerli süs taşları sergileniyor.

        Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Konya Şubesi'nde yer alan stantta sanayide kullanılan minerallerin yanı sıra kolye ve masa saati gibi süs eşyasının yapımında değerlendirilen doğal taşlar da bulunuyor.

        Kristal yapıları ve parlak görünümleriyle dikkati çeken taşların arasında elması andıran mineraller de yer alıyor.

        Örnekler, ziyaretçilere yer bilimlerinin zenginliğini de gösteriyor.

        - "Bu taşlarda dünyamızın oluşumundan günümüze kadar yaşadığı süreçler okunabiliyor"

        JMO Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, AA muhabirine, akademisyenler ve taş koleksiyonculuğuyla ilgilenen meslektaşlarının katkılarıyla serginin oluşturulduğunu söyledi.

        REKLAM

        Arslan, özellikle elması andıran kristal yapılı pirit örneklerinin dikkati çektiğini dile getirdi.

        Halk arasında "çoban altını" olarak bilinen piritin altına benzer görünümü nedeniyle bu adla anıldığını anlatan Arslan, "Pirit, Konya dahil birçok bölgede yaygın olarak bulunur. Geçmişte sürüsünü yaylaya götüren çobanlar dağlarda bu piritleri bulup altın sanarak saklamış veya satmaya çalışmışlar. İsmi buradan geliyor." diye konuştu.

        Arslan, sergilenen taşların özel olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu taşlarda dünyamızın oluşumundan günümüze kadar yaşadığı süreçler okunabiliyor, bunlar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bunun yanı sıra bu taşlar, maden ve süs takı sektörlerinde katma değerli ürünler olarak kullanılıyor. Bu örnekleri hem doğayı anlatmak hem de insanların doğaya ve taşlara ilgisini artırmak için sergiliyoruz. Burada toplam 35 farklı örneğimiz var."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Üniversiteliler "İKA F481"i savunma sanayisine kazandırmayı hedefliyor
        Üniversiteliler "İKA F481"i savunma sanayisine kazandırmayı hedefliyor
        İlhan Palut: "Toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek"
        İlhan Palut: "Toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek"
        Okan Buruk: "Kazandığımız için mutluyuz"
        Okan Buruk: "Kazandığımız için mutluyuz"
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Konyaspor - Galatasaray: 0-4
        Konyaspor - Galatasaray: 0-4
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)