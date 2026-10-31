Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Üniversiteliler "İKA F481"i savunma sanayisine kazandırmayı hedefliyor

        Üniversiteliler "İKA F481"i savunma sanayisine kazandırmayı hedefliyor

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya Teknik Üniversitesinden (KTÜN) 11 öğrenci, TEKNOFEST'te tasarımıyla ödül alan insansız kara aracı "İKA F481"i daha da geliştirerek savunma sanayisine kazandırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Üniversiteliler "İKA F481"i savunma sanayisine kazandırmayı hedefliyor

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya Teknik Üniversitesinden (KTÜN) 11 öğrenci, TEKNOFEST'te tasarımıyla ödül alan insansız kara aracı "İKA F481"i daha da geliştirerek savunma sanayisine kazandırmayı hedefliyor.

        TEKNOFEST kapsamında Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda 9-12 Eylül'de düzenlenen İnsansız Kara Araçları Yarışması'nda otonom parkurda yarışma tarihinin en iyi derecesini elde eden öğrenciler, "En İyi Tasarım Ödülü"ne layık görüldü.

        "İKA F481" adı verilen araç, zorlu arazi şartlarında Mehmetçik'in operasyon sahasındaki riskleri azaltmak, mühimmat taşımak ve mağara gibi dar alanlarda keşif ile otonom atış görevlerini yerine getirmek üzere tasarlandı.

        REKLAM

        Genç mühendis adayları, aracı sadece bir yarışma projesi olarak bırakmayıp ticarileştirmeyi amaçlıyor.

        Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak isteyen Şahan Mirza Özdemir, Ahmet Selim İlhan, Enes İşcan, Furkan Yeşildağ, Kerem Küçüksarıoğlan, Nurullah Sarı, Celil Yıldız, Enes Buğra Aydilek, Mehmet Can, Muhammet Yusuf Özkan ve Muammer Sönmez, "F481"i Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırabilecek bir seviyeye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Otonom parkurda yarışma tarihinin en iyi sonucunu aldık"

        KTÜN Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve RACLAB ROVER takımı kaptanı Şahan Mirza Özdemir, AA muhabirine, farklı disiplinlerden 11 kişilik ekiple çalıştıklarını, her üyenin kendi uzmanlık alanında görev yürüttüğünü söyledi.

        REKLAM

        TEKNOFEST'te elde ettikleri başarıdan gurur duyduklarını anlatan Özdemir, "Yarışmada otonom parkurda, yarışma tarihinin en iyi sonucunu elde ettik. Aracımız otonom olarak çok başarılı şekilde ilerledi ancak manuel sürüş aşamasında yaşadığımız bir haberleşme kaybı nedeniyle parkuru istediğimiz gibi tamamlayamadık. Tekrar katılarak birinci olmaya çalışacağız." dedi.

        Özdemir, 130 kilogram ağırlığındaki aracın özellikle engebeli arazide yere sağlam basması ve dengesini koruması için bu ağırlıkta tasarlandığını dile getirdi.

        Güçlü motorları ve süspansiyon sistemi sayesinde "F481"in dik eğimlerde bile sorunsuz ilerlediğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Aracımız A noktasından B noktasına tamamen kendi kendine, sensör füzyonu ve anlık haritalandırma teknolojisiyle engelleri aşarak gidebiliyor. Üzerinde şimdi lazer sistemi var, bu ateşli silahla da değiştirilebilir. 10 metre uzaktan hedef tahtasının konumuna göre yönelip vurabiliyor. Mehmetçik operasyondayken zarar görmesin diye mühimmat taşıma, belirlenen koordinata gitmek ve üzerine silah yerleştirilirse atış yapma gibi görevlerde kullanılabilir. Küçük bir tank olarak düşünebilirsiniz."

        Aracın tek şarjla zorlu koşullarda 3-4 saat aktif görev yapabildiğine değinen Özdemir, projenin sadece savunma sanayisi odaklı kalmayacağını, takılacak aparatlarla yük taşıma veya tarım arazilerinde otonom gübreleme ve çapa yapma gibi sivil alanlarda da kolayca kullanılabileceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Konya'da Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen kayaçlarla...
        Konya'da Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen kayaçlarla...
        İlhan Palut: "Toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek"
        İlhan Palut: "Toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek"
        Okan Buruk: "Kazandığımız için mutluyuz"
        Okan Buruk: "Kazandığımız için mutluyuz"
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Konyaspor - Galatasaray: 0-4
        Konyaspor - Galatasaray: 0-4
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)