Konya'da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama
Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah parçası ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 bin 986 adet tabanca parçası, 8 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca imalatında kullanılan 1 adet kalıp bulundu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü, kaçak silah imalatı ve ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.