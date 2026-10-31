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        Karapınar'da evde çıkan yangın korkuttu

        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Karapınar'da evde çıkan yangın korkuttu

        Konya’nın Karapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, Fevzipaşa Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerindeki bir evde çıktı. İddiaya göre, H.Ç.’ye ait evde elektrik kontağından yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında evin bir odası ile odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, bazı ev eşyalarında da maddi hasar oluştu.

        Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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