Karapınar'da evde çıkan yangın korkuttu
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Konya’nın Karapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Fevzipaşa Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerindeki bir evde çıktı. İddiaya göre, H.Ç.’ye ait evde elektrik kontağından yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında evin bir odası ile odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, bazı ev eşyalarında da maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
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