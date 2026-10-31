Bakan Murat Kurum: "Ülkemiz, diplomaside, şehircilikte, çevre politikalarında, küresel meselelerde söz sahibi" "Türkiye, kentsel dönüşümle 7 milyona yakın vatandaşının daha güvenli yapılarda yaşamasını sağladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin son çeyrek asırda kazandığı özgüvenin bugün artık dünya ölçeğinde de karşılık bulduğunu belirterek, "Ülkemiz diplomaside, şehircilikte, çevre politikalarında, enerjide ve küresel meselelerde söz sahibidir" dedi.

Konya'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda düzenlenen Konya Buluşmaları programına katıldı. Spor salonu girişinde partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Kurum için salonda çeşitli pankartlar açıldı, Bakan Kurum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yer aldığı bir koreografi gösterisi yapıldı.

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Programda konuşan Bakan Murat Kurum, "AK Partimiz; millet iradesini siyasetin merkezine taşıma, Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırma ve ülkemizi büyük hedeflerle buluşturma sözü verdi. Konya da daha ilk günden bu yürüyüşün en güçlü şehirlerinden biri oldu. O günden bugüne önümüze pek çok engel çıktı. En ağır sınavlarımızdan birini de 6 Şubat depremlerinde yaşadık. 11 ilimiz ağır yıkımla karşı karşıya kaldı, şehirlerimiz yaralandı, canlarımızı kaybettik. Daha ilk günden vatandaşımıza şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağımızın sözünü verdik. Büyük bir inşa seferberliği başlattık; iş yerleriyle, meydanlarıyla ve altyapısıyla şehirlerimizi yeniden kurduk. Dünyada hiç bir ülkenin yapamayacağını, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz yaptık. Çok imrenilen Avrupa ülkeleri vatandaşını sigorta şirketlerinin insafına terk ederken, biz 455 bin vatandaşımızın anahtarlarını ellerine teslim ettik. Herkes "enkaz altında kalırlar" diye ellerini ovuştururken, bu devlet dimdik ayağa kalktı. Onun için ülkenizle, milletinizle, devletinizle gurur duyun. Böyle bir liderimiz olduğu için gurur duyun. Yaşadığımız tüm bu badirelerde, değişmeyen tek şey; milletinin önünde dimdik duran Cumhurbaşkanımızdı, Recep Tayyip Erdoğan’dı" dedi.

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"Ülkemiz diplomaside, şehircilikte, çevre politikalarında, enerjide ve küresel meselelerde söz sahibidir"

Türkiye’nin son çeyrek asırda kazandığı özgüvenin bugün artık dünya ölçeğinde de karşılık bulduğunu belirten Bakan Murat Kurum, "Ülkemiz diplomaside, şehircilikte, çevre politikalarında, enerjide ve küresel meselelerde söz sahibidir. Bunun önemli örneklerinden birini önümüzdeki günlerde Antalya’da yaşayacağız. Türkiye, COP31’e ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, uluslararası kuruluşlar, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri ülkemizde buluşacak; iklimi, çevreyi, enerjiyi ve en önemlisi de insanlığın ortak geleceğini Türkiye’de konuşacak. Antalya’da; Türkiye’nin birikimini, kurumsal kapasitesini ve uluslararası tecrübesini güçlü biçimde ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanımızın barışı, diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen yaklaşımını bütün dünyaya bir kez daha göstereceğiz. Bu zirvede Konya’mız da en güçlü biçimde yer alacak. Anadolu Bahçesi’nde Konya mutfağımız kendine yer bulacak, Selçuklu Belediyemiz Konya’nın marka değerlerinden Kelebekler Vadisi’ni zirveye taşıyacak. Dünya Antalya’da Türkiye’yi tanırken, Mevlana’nın şehrini, Selçuklu’nun başkentini, üretimin ve medeniyetin merkezi Konya’yı da görecek" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 7 milyona yakın vatandaşının daha güvenli yapılarda yaşamasını sağladı"

Türkiye’nin dünyaya anlattığı güçlü hikayenin arkasında boş laf ve kuru gürültü olmadığını söyleyen Bakan Kurum, "Tam aksine; eser, yatırım ve hizmet geçmişi vardır, tecrübesi vardır. Türkiye, bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ülke genelinde 7 milyona yakın vatandaşının daha güvenli yapılarda yaşamasını sağlamış bir ülkedir. Bu ülke; 'kimseyi darda koymayan müşfik devlet duruşuyla' dar gelirli kardeşlerimize, 2 milyona yakın sosyal konut sunmuş bir ülkedir. Şimdi Türkiye; eser ve hizmet siyasetinin çıtasını en tepeye çıkarmış; Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin yeni yuvayı milletine kazandırmaya azmetmiştir. Elbette Konya’mız da bu hizmet siyasetinden en güçlü payı aldı. Konya’mıza, sadece bakanlığımız eliyle tam 310 milyar liralık yatırım kazandırdık, 53 milyar liralık yatırım devam ediyor. Bu devasa yatırım hacmiyle; 30 binden fazla ailemizi yuvasına kavuşturduk, millet bahçeleriyle milyonlarca metrekare alanı yeşille buluşturduk, riskli yapılardan çıkan on binlerce vatandaşımız için daha güvenli yaşam alanları oluşturduk. Şimdi de; 500 bin sosyal konut hamlemiz kapsamında Konya’ya 15 bin yeni konut kazandırıyoruz. Selçuklu’da, Nalçacı’da, Meram Şükran Mahallemizde dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Hak sahibi vatandaşlarımızla bir araya geliyor, süreci ortak akılla ve hassasiyetle yürütüyoruz. Nalçacı’da bir de emniyet teşkilatımıza müjdemiz var. Nalçacı’daki polis lojmanlarımızı yeniliyoruz. Nisan ayında da 300 konutumuzu Konya’daki emniyet teşkilatımıza teslim ediyoruz. Karatay’da Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasını hayata geçirirken, Mevlana Hazretleri’nin türbesine 400 metre mesafedeki Akçeşme Mahallemizi de ihya ediyoruz. Asırlık evleri, çeşmeleri ve 28 tescilli eseri koruyarak bu bölgenin hafızasını geleceğe taşıyoruz. Konya’nın mazisine sahip çıkarken yarınlarını da güvenle inşa ediyoruz. Ama yetmez. Bir müjde de esnafımıza verelim. Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi’nde Nisan ayı itibariyle teslimlere başlıyoruz. 2027 yılı sonuna kadar da tüm teslimleri tamamlıyoruz" diye konuştu.

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Programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Konya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "AK Parti; milletimizin umutlarını, hayallerini ve asırlık medeniyet değerlerini siyaset sahnesine taşıyan kutlu bir yürüyüşün adıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin talihini değiştiren bu güçlü irade, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe kararlılıkla yürümektedir. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gönül belediyeciliği anlayışını 'Konya Modeli Belediyecilik' ruhuyla harmanlıyoruz. Altyapıdan kentsel dönüşüme, ulaşımdan tarıma ve sosyal desteklere kadar her alanda şehrimizin çehresini değiştiren eser ve hizmet siyasetini kesintisiz sürdürüyoruz" diye konuştu.

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AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de, "Millete hizmet sevdasıyla çeyrek asır önce çıktığımız bu kutlu yolda her şartta, vatandaşımızın yanında olduk. Sarsılmaz bir gönül köprüsü kurduk. Çünkü bizim kızıl elmamız millettir. Her daim aklımızda, ruhumuzda ve yüreğimizde milletimize en güzel hizmetleri götürmek, en iyi eserleri kazandırmak vardır. Çünkü AK Parti demek milletin ta kendisi demektir, hizmet demektir, büyük ve güçlü Türkiye demektir. Bugün 7'den 70'e 86 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan muazzam teşkilatımız ve 12 milyon üyeye yaklaşan sayımızla sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük siyasi hareketi olmamız işte bu hakikatin en büyük ispatıdır. Konya teşkilatları kurulduğu günden bugüne kadar her daim bu davanın en ön saflarında yer almıştır. Bizler sadece seçim kapıya dayandığında sokağa çıkan sadece sandık görüldüğünde meydanlara inen bir kadro asla olmadık. Bizler için her gün seçim günüdür, her an milletimizin huzuruna çıkma vaktidir. Yazın sıcağında, kışın ayazında gece uyumadan, gündüz oturmadan 31 ilçemizde, her mahallemizde hemşehrilerimizin kapısını çalıyoruz. Vatandaşımızın derdiyle dertleniyor, sevinciyle mutlu oluyor, taleplerini ilk elden dinliyoruz" dedi.

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Konya Buluşması programına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.