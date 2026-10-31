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        Konya'da hastanın pankreasından 15 santimetrelik tümör çıkartıldı

        Konya'nın Kulu ilçesinde ameliyat edilen hastanın pankreasından 15 santimetrelik tümör çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Konya'da hastanın pankreasından 15 santimetrelik tümör çıkartıldı

        Konya'nın Kulu ilçesinde ameliyat edilen hastanın pankreasından 15 santimetrelik tümör çıkarıldı.

        İlçede yaşayan 80 yaşındaki H.K. bir süre önce rahatsızlanarak Konya'da özel bir hastaneye başvurdu.

        Yapılan tetkikler sonucu doktorlar, karnında kitle tespit edilen H.K'ye ameliyat olmasını önerildi.

        Kulu Bölge Devlet Hastanesine başvuran ve ameliyata alınan H.K'nin pankreasında bulunan yaklaşık 15 santimetrelik tümör, yaklaşık beş saat süren ameliyatla başarıyla çıkarıldı.

        Hasta ameliyattan beş gün sonra taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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