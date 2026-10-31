Konya'da hastanın pankreasından 15 santimetrelik tümör çıkartıldı

Kulu Bölge Devlet Hastanesine başvuran ve ameliyata alınan H.K'nin pankreasında bulunan yaklaşık 15 santimetrelik tümör, yaklaşık beş saat süren ameliyatla başarıyla çıkarıldı.

İlçede yaşayan 80 yaşındaki H.K. bir süre önce rahatsızlanarak Konya'da özel bir hastaneye başvurdu.

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