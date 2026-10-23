Aslanapa Kaymakamı Tosun, öğrencilerle bir araya geldi

Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Işıklı, Çalköy İlkokulu ve Aslıhanlar İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Aslanapa’da eğitimöğretim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde Kaymakam İsmail Tosun, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin ders durumları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi alan Tosun, öğrencilere başarı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında öğretmenlerle de görüşen Kaymakam Tosun, okulların fiziki durumu, yürütülen projeler ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirten Kaymakam Tosun, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkür etti.