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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Bilecik'te görev başında kalp krizi geçiren polis memuru Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Bilecik'te görev başında kalp krizi geçiren polis memuru Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Bilecik'te görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bayırlı, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Bilecik'te görev başında kalp krizi geçiren polis memuru Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Bilecik'te görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bayırlı, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Murat Bayırlı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bilecik Polisevi'nde düzenlenen törenin ardından Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Ilıcaksu Mahallesi Camisi'ne getirildi.

        İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Murat Bayırlı'nın kardeşi Ferhat Bayırlı ve ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Cenaze namazının ardından Murat Bayırlı'nın naaşı Ilıcaksu Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Demir, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Bayırlı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Bayırlı, önceki gün görevli bulunduğu Bilecik Adliyesi Hukuk Mahkemeleri ek binasında nöbet sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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