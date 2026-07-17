GÜNCELLEME - Tarihi Kütahya Kalesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tarihi Kütahya Kalesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.





Tarihi Kütahya Kalesi'nin Paşam Sultan Mahallesi'ndeki eteklerinde yer alan ağaçlık ve otluk alandan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bölgeye ulaşan ekipler, karadan ve havadan yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.





Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.



