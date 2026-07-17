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        GÜNCELLEME - Tarihi Kütahya Kalesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Tarihi Kütahya Kalesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 13:15 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Tarihi Kütahya Kalesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Tarihi Kütahya Kalesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.


        Tarihi Kütahya Kalesi'nin Paşam Sultan Mahallesi'ndeki eteklerinde yer alan ağaçlık ve otluk alandan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, karadan ve havadan yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.


        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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