Kütahya'da 960 litre sahte içki ele geçirildi
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 960 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 960 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında sahte içki üretip sattığı iddia edilen Ş.A'nın adresine operasyon gerçekleştirdi.
Adreste yapılan aramalarda, pet şişe ve bidonlar içinde 960 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.A'nın İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
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