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        Kütahya'da 960 litre sahte içki ele geçirildi

        Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 960 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Kütahya'da 960 litre sahte içki ele geçirildi

        Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 960 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında sahte içki üretip sattığı iddia edilen Ş.A'nın adresine operasyon gerçekleştirdi.

        Adreste yapılan aramalarda, pet şişe ve bidonlar içinde 960 litre sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ş.A'nın İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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