Hisarcık'ta muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ilçenin gelişimi, mahalle ve köylerin ihtiyaçları ile yerel hizmetler ele alındı.

Hisarcık Belediyesi ev sahipliğinde, Kaymakam Erkan Atam’ın katılımıyla Esire Termal Tesisleri’nde istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İl Genel Meclisi üyeleri, Özel İdare Müdürü ile ilçe merkezi ve köy muhtarları bir araya geldi.

İlçenin gelişimi, mahalle ve köylerin ihtiyaçları, vatandaşlara sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, ilçenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için istişare ve ortak aklın önemini vurguladı. Muhtarların vatandaşlarla yerel yönetimler arasındaki en önemli bağlardan biri olduğunu belirten Demirtaş, mahalle ve köylerin taleplerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Demirtaş, açıklamasında, "İlçemizin her köşesine daha kaliteli hizmet ulaştırmak, talep ve önerileri değerlendirmek ve Hisarcık’ımızı hep birlikte daha ileriye taşımak için iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte düşünüyor, birlikte karar veriyor, Hisarcık’ımız için birlikte çalışıyoruz. Katılımları ve değerli katkıları için Kaymakamımıza ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.