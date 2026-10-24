Hisarcık Kurtdere köyünde çok amaçlı salon hizmete açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kurtdere köyünde yapımı yaklaşık bir ayda tamamlanan 400 metrekarelik çok amaçlı salon, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hisarcık ilçesine bağlı Kurtdere köyünde yapımı tamamlanan çok amaçlı salonun açılışı, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci'nin yaptığı duanın ardından gerçekleştirildi. Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yaptırılan ve 400 metrekare kapalı alana sahip olan salonun inşaatı yaklaşık bir ayda tamamlandı.

"Köyümüzün sosyal hayatına katkı sağlayacak"

Açılış töreninde konuşan Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, salonun köy halkının birlik ve beraberliğini güçlendireceğini belirterek, "Bugün Kurtdere köyümüzün birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak, düğünlerden toplantılara kadar pek çok güzel hatıraya ev sahipliği yapacak olan çok amaçlı salonumuza açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bir köyün gelişmesi yalnızca fiziki yatırımlarla değil, insanlarının bir araya geldiği, dayanışmanın güçlendiği ve ortak sevinçlerin paylaşıldığı mekânlarla da mümkündür" dedi.

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Salonun köydeki sosyal yaşamı canlandıracağına inandığını ifade eden Kaymakam Atam, eserin kazandırılmasında emeği geçen başta köy muhtarı olmak üzere tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Hayır pilavı geleneğinin önemine de değinen Atam, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan bu geleneğin yaşatılmasının kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından kıymetli olduğunu dile getirdi.

"Muhtar Kavgacı'dan teşekkür"

Kurtdere Köyü Muhtarı İsmail Kavgacı da açılışta yaptığı konuşmada, çok amaçlı salonun yalnızca bir binadan ibaret olmadığını vurguladı.

Kavgacı, "Bugün burada yalnızca bir binanın açılışını yapmıyoruz. Birlikteliğimizi güçlendirecek, sevinçlerimizi paylaşacağımız, özel günlerimizde ve ihtiyaç duyduğumuz her an bir araya geleceğimiz ortak yaşam alanını hizmete açıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Demirtaş emeği geçenlere teşekkür etti

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ise salonun düğün, toplu tören, asker uğurlaması ve diğer merasimlerde kullanılacağını belirterek yapım sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirtaş, tesisin köye kazandırılmasında katkısı bulunan Kaymakam Erkan Atam'a, İl Genel Meclisi üyelerine, İlçe Özel İdare Müdürüne, köy muhtarına, daire amirlerine ve inşaat sürecinde emek veren vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Köylerin sorunları için istişare vurgusu

İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Çümen de Kurtdere köyünün ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

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Muhtarın köyün sorunlarını kendilerine ilettiğini ifade eden Çümen, Kaymakam Erkan Atam ve İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarıyla çözüm önerileri üzerine sürekli istişare ettiklerini söyledi.

Çümen, amaçlarının köylerin sorun ve taleplerini hizmete dönüştürerek kırsal yaşamı güçlendirmek ve vatandaşlara daha yaşanabilir ortamlar sunmak olduğunu kaydetti.

Kurtdere köyündeki açılış programına Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen, İsmail Hakkı Demir ile Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Konuşmaların ardından katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.