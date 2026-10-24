Kütahya OSB'de insan kaynakları buluşmalarının ilki gerçekleştirildi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Kütahya OSB İnsan Kaynakları Buluşmaları"nın ilki, Sanayi 1973 Restaurant Lounge'da gerçekleştirildi. Programda, sanayide nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, istihdam imkanlarının artırılması ve firmalar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kütahya OSB'de faaliyet gösteren farklı firmaların insan kaynakları yetkililerini bir araya getiren buluşmada, bölgenin mevcut istihdam yapısı ve firmaların iş gücü ihtiyaçları değerlendirildi. Katılımcılar, insan kaynakları süreçlerinde karşılaştıkları sorunları, deneyimlerini ve çözüm önerilerini paylaşarak ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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Toplantıda, OSB Akademi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri, lise ve üniversite öğrencilerinin staj imkanları ile TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarının istihdama kazandırılması konuları gündeme geldi.

Gençlerin iş hayatına hazırlanması, stajyerlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve staj süreçlerinin kalıcı istihdama dönüştürülmesi üzerinde duruldu. Ayrıca, Kütahya OSB genelinde uygulanabilecek ortak insan kaynakları projeleri ve nitelikli iş gücünün kentte tutulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Firmalar arasında iş birliği güçlendirilecek

İnsan kaynakları alanında kurumsal iletişimi artırmayı ve firmalar arasında ortak bir iş birliği kültürü oluşturmayı amaçlayan buluşmaların belirli aralıklarla sürdürülmesi planlanıyor.

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Her programda yaklaşık 10 firmanın insan kaynakları temsilcisinin ağırlanması hedeflenirken, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların deneyimlerinin ortak bir platformda paylaşılması amaçlanıyor.

Kütahya OSB Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek buluşmalarla, sanayi kuruluşları arasında iletişimin güçlendirilmesi, eğitim ve istihdam süreçlerinde ortak hareket edilmesi ve bölgenin nitelikli insan kaynağı potansiyelini geliştirecek projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.