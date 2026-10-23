Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Hesaplarında 14,9 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 76 gözaltı

        Hesaplarında 14,9 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 76 gözaltı

        KÜTAHYA merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 14 milyar 928 milyon 530 bin lira işlem hacmi tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Hesaplarında 14,9 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 76 gözaltı

        KÜTAHYA merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 14 milyar 928 milyon 530 bin lira işlem hacmi tespit edildi.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında örgüt lideri, örgüt yöneticisi ve örgüt üyesi olduğu belirlenen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kütahya’nın yanı sıra Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir’de eş zamanlı baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içerisinde organize şekilde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 2’sinin örgüt lideri konumunda bulunduğu, 13 şüphelinin örgüt yöneticisi olduğu, 17 şüphelinin örgüt üyesi olduğu, 52 şüphelinin ise banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

        REKLAM

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Öte yandan soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Kütahya'da Cumhuriyet Koşusu düzenlendi
        Kütahya'da Cumhuriyet Koşusu düzenlendi
        Kütahya'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi öldü
        Kütahya'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi öldü
        Kütahya'da 3 katlı binada yangın: 1 ölü
        Kütahya'da 3 katlı binada yangın: 1 ölü
        Tavşanlı'da gençler Cumhuriyet koşusunda ter döktü Aniden parkura giren yav...
        Tavşanlı'da gençler Cumhuriyet koşusunda ter döktü Aniden parkura giren yav...
        Kütahya'da bakımevi ve kreş personeline farkındalık eğitimi
        Kütahya'da bakımevi ve kreş personeline farkındalık eğitimi
        Tavşanlı'da ligler başlarken ilçe spor güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
        Tavşanlı'da ligler başlarken ilçe spor güvenlik toplantısı gerçekleştirildi