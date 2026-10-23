Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da 3 katlı binada yangın: 1 ölü

        Kütahya'da 3 katlı binada yangın: 1 ölü

        Kütahya'da 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Kütahya'da 3 katlı binada yangın: 1 ölü

        Kütahya'da 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yangın, Bahçelievler Mahallesi Lodos Sokak'taki 3 katlı bir binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan Ramazan Öget, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi kaldırıldı. Öget, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        REKLAM

        Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        Tavşanlı'da gençler Cumhuriyet koşusunda ter döktü Aniden parkura giren yav...
        Tavşanlı'da gençler Cumhuriyet koşusunda ter döktü Aniden parkura giren yav...
        Kütahya'da bakımevi ve kreş personeline farkındalık eğitimi
        Kütahya'da bakımevi ve kreş personeline farkındalık eğitimi
        Tavşanlı'da ligler başlarken ilçe spor güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
        Tavşanlı'da ligler başlarken ilçe spor güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
        İmam Hatip Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri
        İmam Hatip Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri
        Çavdarhisar'da ürün beyan doğrulama çalışmaları sürüyor
        Çavdarhisar'da ürün beyan doğrulama çalışmaları sürüyor
        Kütahya'da kuaförlük öğrencilerinden huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret
        Kütahya'da kuaförlük öğrencilerinden huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret