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        Çavdarhisar'da ürün beyan doğrulama çalışmaları sürüyor

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama Tespit (UAT) sonuçları doğrultusunda tarımsal ürün beyanlarının doğruluğunu tespit etmek amacıyla saha çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Çavdarhisar'da ürün beyan doğrulama çalışmaları sürüyor

        Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama Tespit (UAT) sonuçları doğrultusunda tarımsal ürün beyanlarının doğruluğunu tespit etmek amacıyla saha çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacımahmut, Ağrı ve Zobu köylerinde ürün beyan doğrulama çalışmaları yürütülüyor. CBS ve UAT sonuçları esas alınarak gerçekleştirilen çalışmalar, 2026 Üretim Yılı Ürün Beyan Doğruluğu Tespiti ile Bitkisel Üretim Planlaması ve Destekleme Uygulamaları Talimatı kapsamında devam ediyor.

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