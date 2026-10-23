Kütahya'da Sosyal İçerme Eğitimi

Eğitimle, katılımcıların sosyal içerme konusundaki farkındalıklarının artırılması ve kamu hizmetlerinde kapsayıcı bir yaklaşımın güçlendirilmesi hedeflendi.

Eğitimde sosyal içerme kavramının yanı sıra ayrımcılık, önyargı, kapsayıcılık ve dezavantajlılık gibi temel konular üzerinde duruldu. Kapsayıcı kamu hizmetlerinin öneminin değerlendirildiği programda, kamu hizmetlerinin sunumunda etkili iletişim ve empatinin rolü de ele alındı.

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