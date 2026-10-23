Kütahya'da kuaförlük öğrencilerinden huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrencileri, huzurevinde kalan yaşlıların saç ve sakal kesimlerini yaparak gönüllere dokundu.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İl Müdürlüğüne bağlı huzurevini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen öğrenciler, yaşlıların saç ve sakal kesimlerini gerçekleştirdi. Mesleki becerilerini sosyal sorumluluk çalışmasıyla birleştiren öğrenciler, huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarına katkı sundu.

Anlamlı ziyaret, öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına katkı sağlarken yaşlılarla dayanışma ve kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesine de örnek oldu.