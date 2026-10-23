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        Kütahya'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi öldü

        Kütahya'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Kütahya'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi öldü

        Kütahya'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Bahçelievler Mahallesi Lodos Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Daireden alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan Firdevs Öget ile oğlu Ramazan Öget (43) evden çıkarıldı.

        Dumandan etkilenen anne ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ramazan Öget, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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