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        Kütahya'da bakımevi ve kreş personeline farkındalık eğitimi

        Kütahya'da özel bakımevi ve kreş personeline yönelik düzenlenen eğitimlerde, bilinçli internet kullanımı ve çocuklarda mahremiyet bilinci konuları ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Kütahya'da bakımevi ve kreş personeline farkındalık eğitimi

        Kütahya'da özel bakımevi ve kreş personeline yönelik düzenlenen eğitimlerde, bilinçli internet kullanımı ve çocuklarda mahremiyet bilinci konuları ele alındı.

        Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, özel bakımevi ile özel kreş ve gündüz bakımevi personeline yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

        Özel bakımevi personeline AEP Eğiticisi Başöğretmen Berra Yiğit, özel kreş ve gündüz bakımevi personeline ise Sosyolog Lütfiye Özkul tarafından "Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Kullanımı" ve "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" konularında eğitim verildi.

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        Eğitimlerle çocukların dijital ortamlardaki mutemel risklerden korunması, güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması ve çocuklarda mahremiyet bilincinin geliştirilmesi konularında farkındalığın artırılması hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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