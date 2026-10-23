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        Tavşanlı'da ligler başlarken ilçe spor güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 20262027 futbol sezonu öncesinde spor müsabakalarının huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla İlçe Spor Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Tavşanlı'da ligler başlarken ilçe spor güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 20262027 futbol sezonu öncesinde spor müsabakalarının huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla İlçe Spor Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

        Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir başkanlığında düzenlenen toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, İlçe Spor Müdürü Taha Pişkiner, İlçe Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri Selçuk Araç, TFF Tavşanlı Temsilcisi Alican Uz, TKİ Tavşanlı Linyitspor ve diğer kulüp yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

        Toplantıda, 20262027 Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitspor'un Ada Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmalar başta olmak üzere, ilçe genelinde gerçekleştirilecek tüm spor müsabakalarında alınacak emniyet tedbirleri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Ada Stadyumu'ndaki fikstür takviminin detaylıca ele alındığı görüşmelerde; 1, 3, 4 ve 6. haftalarda stadyumda ev sahibi olunan bir müsabaka bulunmadığı kaydedildi. Sezonun 2. haftasında oynanacak TKİ Tavşanlı Linyitspor Kestel Çilek Spor Kulübü karşılaşması, 5. haftadaki Balıkesir Yıldız Spor müsabakası ve 7. haftada gerçekleştirilecek Eti Maden Eti Spor Kulübü maçlarında uygulanacak güvenlik planlamaları tek tek değerlendirildi.

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        Ayrıca toplantıda Karakova Sentetik Semt Sahaları'nda amatör spor kulüplerinin yapacağı müsabakalardaki emniyet önlemleri de görüşüldü. Ada Stadyumu'nda devam eden tadilat çalışmaları ve genel güvenlik gerekçesiyle, iç saha maçlarında rakip takım taraftarlarının tribünlere alınmaması yönünde karar bağlandı.

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