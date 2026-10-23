Kütahya'da Cumhuriyet Koşusu düzenlendi
Kütahya'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.
Kütahya'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Akkent Mahallesi'ndeki spor salonunun önünden başlayan koşuya, 6 farklı yaş kategorisinde yaklaşık 100 sporcu katıldı.
Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden sporcuların ödüllerinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında verileceği bildirildi.
Yarışmada derece alan sporcuların, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil etmek üzere Ankara'da piste çıkacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.