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        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 76 şüpheli yakalandı

        Kütahya merkezli 5 ilde, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlere aracılık ettikleri öne sürülen iki suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 76 şüpheli yakalandı

        Kütahya merkezli 5 ilde, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlere aracılık ettikleri öne sürülen iki suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yasa dışı bahis oynatılması, oynanmasına aracılık edilmesi ve bu faaliyetlerin teşvik edilmesine yönelik eylemlerde bulundukları belirlenen 84 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

        Kütahya, Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalandı.

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        Yapılan incelemelerde şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içinde organize hareket ettikleri, bu kişilerden 2'sinin örgüt elebaşı, 13'ünün örgüt yöneticisi, 17'sinin örgüt üyesi olduğu, 52 kişinin ise banka hesaplarını bu faaliyetlerde kullandırdığı belirlendi.

        Ayrıca şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelemesinde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında toplam 14 milyar 928 milyon 530 bin liralık işlem hacminin gerçekleştiği saptandı.

        Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.

        Gözaltına alınan 76 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde olduğu, firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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