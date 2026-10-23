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        Kütahya Belediyesi'nin son üç aylık hizmet karnesi açıklandı

        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde hayata geçirilen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Sosyal yardımlardan altyapı yatırımlarına, çevre hizmetlerinden dijital belediyecilik uygulamalarına kadar birçok başlıkta bilgi veren Kahveci, Çözüm Masası'na iletilen başvuruların yaklaşık yüzde 95'inin olumlu sonuçlandırıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Kütahya Belediyesi'nin son üç aylık hizmet karnesi açıklandı

        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde hayata geçirilen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Sosyal yardımlardan altyapı yatırımlarına, çevre hizmetlerinden dijital belediyecilik uygulamalarına kadar birçok başlıkta bilgi veren Kahveci, Çözüm Masası’na iletilen başvuruların yaklaşık yüzde 95’inin olumlu sonuçlandırıldığını açıkladı.

        Kütahya Belediyesinin üç aylık faaliyetlerini değerlendiren Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sosyal destek hizmetleri kapsamında 5 bin 98 aileye, toplam 14 bin 385 kişiye ulaşıldığını bildirdi. Halk Kart uygulaması üzerinden 7 milyon liralık nakit yardım sağlandığını belirten Kahveci, üç aylık süreçte 585 aileye destek verildiğini ve 55 bin 879 adet Halk Ekmek dağıtıldığını ifade etti. Ayrıca 27 haneye sıcak yemek hizmeti sunulduğunu kaydetti.

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        Eğitim alanındaki yardımlara da değinen Kahveci, eylül ayında 464 hanede yaşayan 769 öğrenci için toplam 1 milyon 465 bin lira eğitim desteği sağlandığını, tedavi ve tedaviye ulaşım desteğinden ise 11 kişinin yararlandığını aktardı.

        Gönül dolabı ile yardım yapılıyor

        Sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesi amacıyla üç ayda 580 hanede inceleme ve ziyaret gerçekleştirildi. Gönül Dolabı aracılığıyla 271 aileden 876 kişiye kıyafet yardımı ulaştırılırken, kullanıma uygun hâle getirilen ev eşyaları da ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Bu kapsamda 37 aileye toplam 261 parça eşya verildi.

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        Geleneksel toplu sünnet şöleniyle ilgili bilgi veren Kahveci, son üç aylık dönemde 48 çocuğun sünnet ettirildiğini, son üç yılda bu hizmetten yararlanan çocuk sayısının 130'a yükseldiğini bildirdi.

        Belediyenin barınma ve bakım hizmetleri kapsamında Aile Yaşam Merkezi'nde üç aileden sekiz kişinin konakladığını belirten Kahveci, Erkek Yaşam Merkezi'nde ise dönemsel olarak 10 ila 11 kişinin misafir edildiğini söyledi. Yaşam Berber ve kuaför hizmetlerinden üç ayda 489 kişinin faydalandığını kaydeden Kahveci, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik merkezlerde de hizmetlerin sürdüğünü ifade etti.

        YAREN programı kapsamında 35 kişiye toplam 200 seans rehabilitasyon hizmeti sunulduğunu aktaran Kahveci, evde sağlık, bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra psikolog, pedagog ve sosyologlar aracılığıyla ailelere danışmanlık desteği verildiğini belirtti.

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        Asfalt çalışmaları açıklandı

        Kent genelindeki yol çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kahveci, yaz döneminde 66 bin metrekare soğuk asfalt ve 30 bin metrekare sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildiğini belirtti. Asfalt çalışmalarının yanı sıra trafik sinyalizasyon sistemleri, otobüs durakları ve yol işaretlemelerinde de yenileme çalışmaları yapıldığını aktardı.

        Belediyenin araç filosunu güçlendirmeye yönelik adımlar attığını ifade eden Kahveci, öz kaynaklarla yedi araç temin edildiğini, yeni araç alımları için yaklaşık 101 milyon liralık ihale planlandığını kaydetti. Ayrıca İller Bankası kredisi aracılığıyla faiz dâhil 157 milyon liralık kaynak oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

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        Şeffaflık çalışmaları kapsamında üç aylık süreçte 16 ihalenin canlı yayımlandığını bildiren Kahveci, yangınlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 14 mahalleye su tankeri teslim edildiğini söyledi. Çöp konteynerlerinin dağıtımı, camilerin temizliği, ilaçlama ve genel bakım faaliyetlerinin de sürdürüldüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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