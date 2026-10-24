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        Kütahya dahil 4 ilde gençlere siber güvenlik ve yapay zekâ eğitimi fırsatı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi, yapay zekâ destekli siber güvenlik eğitimleriyle başladı. Zafer Kalkınma Ajansı'nın faaliyet bölgesinde yer alan Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'taki üniversite öğrencileri de programa başvurabilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:54 Güncelleme:
        Kütahya dahil 4 ilde gençlere siber güvenlik ve yapay zekâ eğitimi fırsatı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi, yapay zekâ destekli siber güvenlik eğitimleriyle başladı. Zafer Kalkınma Ajansı'nın faaliyet bölgesinde yer alan Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'taki üniversite öğrencileri de programa başvurabilecek.

        Gençlerin dijital teknolojiler alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Siber Vatan Programı, 2027 döneminde yapay zekâ ile siber güvenlik alanlarını bir araya getiriyor. Program kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden üniversite öğrencilerine eğitim imkânı sunulurken, katılımcıların teknik yetkinliklerinin artırılması ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

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        Eğitimler yaklaşık üç ay sürecek

        Programın ilk aşamasında öğrenciler, yaklaşık üç ay sürecek çevrim içi eğitimlere katılacak. Bu süreçte siber güvenlik alanında temel yetkinliklerin kazandırılması ve yüz yüze teknik eğitimlere katılmaya hak kazanacak adayların belirlenmesi amaçlanıyor.

        Çevrim içi eğitim ve eleme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, başvuru yaptıkları kalkınma ajansının faaliyet bölgesinde belirlenecek ilde düzenlenecek yüz yüze eğitimlere davet edilecek.

        Başvurularda öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ili kapsayan kalkınma ajansını seçmeleri gerekecek. Farklı bir kalkınma ajansının faaliyet bölgesindeki yüz yüze eğitimlere katılım sağlanamayacak. Eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri ise ilgili kalkınma ajansı tarafından karşılanacak.

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        Siber güvenlik ve yapay zekâ bir arada

        Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'taki gençlerin katılabileceği yüz yüze eğitimler iki temel aşamadan oluşacak. Öğrencilere sızma testi ve siber güvenlikte yapay zekâ alanlarında eğitim verilecek.

        Eğitimlerin ardından düzenlenecek Capture The Flag (CTF) yarışmasında öğrencilerin, geliştirdikleri yapay zekâ modellerini siber güvenlik problemlerinin çözümünde kullanmaları hedefleniyor. Böylece katılımcıların teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri ve farklı teknik becerilerini birlikte kullanmaları sağlanacak.

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        Başarılı öğrenciler bootcamp programına katılacak

        Programın ileri aşamalarında başarılı olan öğrenciler, yedi gün sürecek Siber Vatan BootCamp programına davet edilecek. Bu aşamada ileri düzey teknik eğitimler, uygulamalı çalışmalar, takım görevleri ve sektör buluşmaları gerçekleştirilecek.

        Program boyunca teknik geziler, ustaçırak buluşmaları, konferanslar, seminerler, mentor firmalarla birebir çalışmalar ve CTF yarışmaları da düzenlenecek. Teknik eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin takım çalışması, girişimcilik ve yenilikçi düşünme becerilerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

        Programın tüm aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, yetkinlikleri ve ilgi alanları doğrultusunda Siber Vatan takımlarında yer alma fırsatı elde edebilecek.

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        Gençlere dijital yetkinliklerini geliştirme çağrısı

        Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'taki üniversite öğrencilerini siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında kendilerini geliştirmeye davet etti.

        Programla gençlerin dijital teknolojiler alanındaki yetkinliklerinin artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak uzmanların yetişmesine destek olunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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