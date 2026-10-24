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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da "Pembe Pilates" etkinliğiyle meme kanserinde erken tanıya dikkat çekildi

        Kütahya'da "Pembe Pilates" etkinliğiyle meme kanserinde erken tanıya dikkat çekildi

        131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Pembe Pilates Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Kütahya'da "Pembe Pilates" etkinliğiyle meme kanserinde erken tanıya dikkat çekildi

        131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Pembe Pilates Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirildi.

        Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak, düzenli kanser taramalarına yönelik toplumsal bilinci artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sporun sağlıklı yaşamdaki rolüne de dikkat çekildi.

        Etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür edilirken meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapıldı.

        Yetkililer, vatandaşlara sağlıklarını korumak için düzenli kanser taramalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

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        "Farkında Ol, Erken Tanı ile Güçlü Ol!" mesajıyla meme kanseri konusunda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi.

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