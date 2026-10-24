Kütahya'da "Pembe Pilates" etkinliğiyle meme kanserinde erken tanıya dikkat çekildi

Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak, düzenli kanser taramalarına yönelik toplumsal bilinci artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sporun sağlıklı yaşamdaki rolüne de dikkat çekildi.

131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Pembe Pilates Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirildi.

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